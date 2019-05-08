2019-05-08T10:16:28+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ улучшил условия потребительского кредитования, увеличив сумму кредита, предоставляемого без подтверждения дохода.

Теперь подавая заявку на кредит на сумму до 300 000 рублей включительно, клиенту достаточно представить паспорт РФ и любой второй документ, удостоверяющий личность (СНИЛС, водительское удостоверение, заграничный паспорт и другие).

Ранее максимальная сумма кредита, при которой не требовалось подтверждение дохода, составляла 250 тысяч рублей.

Изменение распространяется на все программы потребительского кредитования, за исключением полностью одобренных кредитных предложений Банка, где представление указанных документов не требуется.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам потребительского кредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергею Шойгу доложили об открытии парка "Патриот-Тула"
В Туле пройдет фестиваль «Литератула-2019»
Алексей Дюмин: Парк «Патриот-Тула» станет не только центром патриотического воспитания молодежи, но и местом для семейного досуга
За сутки в Туле произошло 27 ДТП
Житель Тульской области из ревности поджег дачу возлюбленной
Куликово поле и «Тульские древности» приглашают на Ночь музеев
В сарае дома в Ефремовском районе нашли кости неизвестного
Режиссер Юрий Быков представит в Туле свой фильм «Завод»
Сколько за год заработал прокурор Тульской области
За порядком в Туле на выходных проследят дежурные
Участница детского Евровидения-2016 Софья Фисенко присоединилась к общероссийскому флешмобу #севастополь75
В Туле завершился муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры»
В Тульской области сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности
В Туле "Киа" сбила подростка
В Тульской области мотоциклист столкнулся с "Опелем Астра"
В Тульской области сотрудник полиции подбросил знакомому наркотики
У въездного знака на Веневском шоссе в Туле высадят тысячу цветов
Более 350 тульских школьников приняли участие в параде юнармейских отрядов
К 500-летию возведения Тульского кремля на Куликовом поле откроется новая интерактивная выставка
В Туле проходит первый слет Волонтеров Победы
Память о великой эпохе
В Тулу идет гроза
Погода в Туле 8 мая: гроза и ветер
Юные туляки стали стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и экономике
В Туле разыскиваются родные погибшего в Великой Отечественной войне солдата Михаила Петровича Бочарова
Разыскиваются родные погибших в Великой Отечественной войне солдат