2019-05-08T10:15:10+03:00
Общество

Память о великой эпохе

Студенты и преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в исторической акции «Диктант Победы»
Виктория ЯКУШИНА
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Диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны и приуроченный к 74-летию Великой Победы, прошел на 1233 площадках в России и 23 зарубежных странах.

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого собрались около 200 студентов и преподавателей.

Участников акции приветствовал ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. Панин, который напомнил, что в университете только что завершился традиционный Урок мужества. Накануне 9 мая студенты получили возможность глубоко и полно ощутить значимость этой даты.

– Знать историю необходимо, изучать эту науку очень увлекательно, – сказал Владимир Алексеевич. – Кто-то из вас занимается историей профессионально, кто-то выбрал для себя другой путь. Но каждому гражданину необходима память о героическом прошлом нашей великой страны, вера в ее великое будущее. Давайте сегодня начнем с того, что напишем небольшой диктант, посвященный очень короткому, но бесконечно значимому историческому отрезку. Это позволит нам сохранить память о тех огненных годах, передать ее детям и внукам.

От имени членов Российского исторического общества студентов приветствовала руководитель регионального отделения РИО профессор ТГПУ им. Л.Н. Толстого Е.В. Симонова:

– Великая Отечественная война занимает особое место в истории России. Эта тема касается практически каждой семьи, память о войне скрепляет нацию. Российское историческое общество разработало вопросы теста, отвечая на которые вы вспомните не только даты и имена, но и фильмы, книги, песни о войне. Все это помогает нам хранить и передавать историческую память.

Акцию продолжила видеотрансляция из музея Великой Отечественной войны, который находится в Москве на Поклонной Горе. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации, постоянный член Совета Безопасности РФ, руководитель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин по видеосвязи приветствовал участников акции и выразил особую благодарность ветеранам, которые согласились участвовать в диктанте. Он также отметил, что партия «Единая Россия», по чьей инициативе организована акция, и Российское историческое общество помогут поддержать в обществе интересе к фактам и решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма.

Участники «Диктанта Победы» за 45 минут ответили на 20 вопросов по истории Великой Отечественной войны. Задания были посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства.

Победители регионального «Диктанта Победы» получат призы, а победителей федерального этапа пригласят в качестве гостей на военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве на Красной площади в мае 2020 года.

Инициаторы акции – ВПП «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и всероссийская организация «Волонтеры Победы».

Итоги акции будут подведены 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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