2019-05-07T17:48:18+03:00
Общество

В Туле разыскиваются родные погибшего в Великой Отечественной войне солдата Михаила Петровича Бочарова

Виктория ЯКУШИНА
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Региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан занимается увековечением памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

В ходе плановых поисковых работ в в Городищенском районе Волгоградской области поисковым отрядом «Нефтехимик» (г. Нижнекамск Республики Татарстан) были обнаружены останки советского солдата и по найденному при них смертному медальону установлено его имя: Михаил Петрович Бочаров, 1899 г.р., уроженец д. Басово-Шиши Ново-Басовского сельского совета (Косогорское почтовое отделение) Тульской области. Жена Екатерина Гавриловна Бочарова проживала по этому же адресу.

По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, размещенным в Обобщенном банке данных «Мемориал» в сети Интернет, Михаил Петрович Бочаров считается пропавшим без вести в 1942 году.

Захоронение найденных в Городищенском районе останков воинов состоится на Россошинском военно-мемориальном комплексе Волгоградской области.

Телефон командира поискового отряда «Нефтехимик»: 8-917-257-61-21 , Ольга Николаевна Ланцова.

Телефон председателя Совета Волгоградского Регионального отделения ООД «Поисковое движение России»: 8-906-402-29-65, Андрей Сергеевич Орешкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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