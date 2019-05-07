В Туле разыскиваются родные погибшего в Великой Отечественной войне солдата Михаила Петровича Бочарова
Региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан занимается увековечением памяти павших в годы Великой Отечественной войны.
В ходе плановых поисковых работ в в Городищенском районе Волгоградской области поисковым отрядом «Нефтехимик» (г. Нижнекамск Республики Татарстан) были обнаружены останки советского солдата и по найденному при них смертному медальону установлено его имя: Михаил Петрович Бочаров, 1899 г.р., уроженец д. Басово-Шиши Ново-Басовского сельского совета (Косогорское почтовое отделение) Тульской области. Жена Екатерина Гавриловна Бочарова проживала по этому же адресу.
По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, размещенным в Обобщенном банке данных «Мемориал» в сети Интернет, Михаил Петрович Бочаров считается пропавшим без вести в 1942 году.
Захоронение найденных в Городищенском районе останков воинов состоится на Россошинском военно-мемориальном комплексе Волгоградской области.
Телефон командира поискового отряда «Нефтехимик»: 8-917-257-61-21 , Ольга Николаевна Ланцова.
Телефон председателя Совета Волгоградского Регионального отделения ООД «Поисковое движение России»: 8-906-402-29-65, Андрей Сергеевич Орешкин.
ИСТОЧНИК KP.RU