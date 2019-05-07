На мероприятия по подготовке к 500-летию Тульского кремля в 2019 году выделено более 200 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-07T17:32:04+03:00

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Объем финансирования Плана основных мероприятий на 2019 год, приуроченных к празднованию в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты, с учетом федеральных и региональных средств составляет 212 млн руб.

В этом году будут проведены реставрационные работы на 5 объектах в малых исторических городах – Чекалине, Белеве и Одоеве. Также планируется выделение средств на разработку проектов реставрации и музеефикацию объектов в Белевском, Одоевском, Суворовском и Дубенском районах.

В течение 2019 года будут завершены работы в Доме купца Пряничникова в Крапивне, а в усадьбе Мосоловых в Дубне – сформирована концепция музея. Уже разработаны и утверждены концепции создания новых экспозиций во Въездной башне в Богородицке и музея декоративно-прикладного искусства на улице Металлистов в Туле.

В этом году в регионе запланировано проведение двух научных форумов, крупных выставок, издание сборников статей, книги-альбома «Тульский кремль», краеведческого сборника.

Уже состоялся Всероссийский форум «Кремли России», открылись музей археологии в Тульском кремле и выставка «Кремли России».

1 и 2 июня в Крапивне и Тульском кремле состоится фестиваль-квест для школьников «Общий сбор».

27 июля – творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Кремли России».

В октябре пройдет форум «Большая засечная черта. Россия на переломе эпох».

В перечне дополнительных мероприятий на 2019-2020 годы – реставрация еще 14 объектов. Благодаря поддержке Губернатора Алексея Дюмина выделено дополнительное финансирование, которое позволит провести все работы в срок и в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU