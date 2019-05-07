2019-05-07T17:27:18+03:00
Общество

Погода в Туле 8 мая: гроза и ветер

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Ночью 8 мая 2019 года в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Днем - облачно с прояснением.

Небольшой кратковременный дождь, местами умеренный (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 8мм), местами гроза.

Ветер южный 3-8 м/с. При грозе порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +10…+15°С, днем +22…+27ºС.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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