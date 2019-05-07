Найдены останки бойцов из Одоева и Белева: поисковики разыскивают родственников
Поисковые отряды обнаружили останки бойцов родом из Одоева и Белева.
Первый - Арапов Афанасий Николаевич, 1904 г.р., Одоевский район, с/с Павловский. Жена - Арапова Анисия Тимофеевна.
Числился как пропавший без вести. Погиб в городе Ельня Смоленской области.
Останки бойца найдены поисковым отрядом "Застава св.Ильи Муромца"из Москвы, в Ульяновском районе Калужской области.
Второй воин написал только адрес и имя жены: г. Белев, почтовое отделение Пронино, деревня Бутырки, Катышева Анна Дмитриевна.
Бойца из Белева нашли ребята из поискового отряда "Архангел Михаил" из Москвы, в Ульяновском районе Калужской области.
В настоящее время поисковики разыскивают родственников бойцов.
Почта для связи polk@71region.ru.
Данные Арапова Афанасия Николаевича
Данные бойца из Белева
ИСТОЧНИК KP.RU