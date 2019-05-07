Найдены останки бойцов из Одоева и Белева: поисковики разыскивают родственников

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-07T17:11:36+03:00

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Поисковые отряды обнаружили останки бойцов родом из Одоева и Белева.

Первый - Арапов Афанасий Николаевич, 1904 г.р., Одоевский район, с/с Павловский. Жена - Арапова Анисия Тимофеевна.

Числился как пропавший без вести. Погиб в городе Ельня Смоленской области.

Останки бойца найдены поисковым отрядом "Застава св.Ильи Муромца"из Москвы, в Ульяновском районе Калужской области.

Второй воин написал только адрес и имя жены: г. Белев, почтовое отделение Пронино, деревня Бутырки, Катышева Анна Дмитриевна.

Бойца из Белева нашли ребята из поискового отряда "Архангел Михаил" из Москвы, в Ульяновском районе Калужской области.

В настоящее время поисковики разыскивают родственников бойцов.

Почта для связи polk@71region.ru.

Данные Арапова Афанасия Николаевича

Данные бойца из Белева

ИСТОЧНИК KP.RU