Разыскиваются родные погибших в Великой Отечественной войне солдат
Московский поисковый отряд "Обелиск" разыскивает родных погибших солдат Великой Победы, уроженцев и жителей Тульской области.
По практике поисковой работы родные бойцов редко уезжают из того региона, где боец проживал до войны. Возможно, кто-то из родных бойцов и сегодня проживают на территории Тульской области, в г. Туле, в г. Донском или в Щекинском районе, с.п. Яснополянское.
1. КОНОВАЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1923 г.р., рядовой, красноармеец 512 стрелкового полка 146 стрелковой дивизии.
Уроженец: Тульская обл., г. Донской. До войны проживал по тому же адресу.
Призван Донским ГВК Тульской области.
2. ЗОЛОТОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 1910 г.р., рядовой, красноармеец 1 гв. мото-стрелковой дивизии:
Уроженец: Тульская область, Щекинский район, деревня Ясенки. Жена: Золотова Пелагея Никифоровна.
Контактные данные
Командир московского поискового отряда "Обелиск"- Поляков М.М.
Волонтер - Фаттахова Роза. г. Челябинск. 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU