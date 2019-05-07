2019-05-07T17:00:57+03:00
Общество

Разыскиваются родные погибших в Великой Отечественной войне солдат

Виктория ЯКУШИНА
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Московский поисковый отряд "Обелиск" разыскивает родных погибших солдат Великой Победы, уроженцев и жителей Тульской области.

По практике поисковой работы родные бойцов редко уезжают из того региона, где боец проживал до войны. Возможно, кто-то из родных бойцов и сегодня проживают на территории Тульской области, в г. Туле, в г. Донском или в Щекинском районе, с.п. Яснополянское.

1. КОНОВАЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1923 г.р., рядовой, красноармеец 512 стрелкового полка 146 стрелковой дивизии.

Уроженец: Тульская обл., г. Донской. До войны проживал по тому же адресу.

Призван Донским ГВК Тульской области.

2. ЗОЛОТОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 1910 г.р., рядовой, красноармеец 1 гв. мото-стрелковой дивизии:

Уроженец: Тульская область, Щекинский район, деревня Ясенки. Жена: Золотова Пелагея Никифоровна.

Контактные данные

Командир московского поискового отряда "Обелиск"- Поляков М.М.

Волонтер - Фаттахова Роза. г. Челябинск. 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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