При пожаре в доме в Черни пострадал человек

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-07T17:01:39+03:00

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7 мая 2019 года в 08:40 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном по адресу: Тульская область, п. Чернь, ул. Космонавтов.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-69 и один расчет ПЧ-109.

Пламя удалось погасить за 3 минут.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU