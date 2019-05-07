2019-05-07T17:01:39+03:00
Происшествия

При пожаре в доме в Черни пострадал человек

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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7 мая 2019 года в 08:40 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном по адресу: Тульская область, п. Чернь, ул. Космонавтов.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-69 и один расчет ПЧ-109.

Пламя удалось погасить за 3 минут.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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