СЕГОДНЯ 16:49 2019-05-07T16:49:55+03:00

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В Кимовском районе появятся новая артезианская скважина и станция очистки, от которой будет осуществляться водоснабжение мкр. Сельхозтехника. В этом году будут спроектированы сооружения. А в 2020 году запланировано строительство запроектированных объектов. Это позволит решить проблему дефицита воды и улучшить ее качество. На эти цели Кимовскому району было выделено порядка 1,5 млн рублей.

Об этом говорили 6 мая на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона. Также было отмечено, что в 2019 году муниципалитету выделено 40 млн рублей на замену других участков водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU