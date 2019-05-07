2019-05-07T16:53:37+03:00
Общество

Оборудование для строительства станции обезжелезивания в Обидимо закуплено

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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К монтажу оборудования станции обезжелезивания в п. Обидимо в Туле приступят 10 июня.

Стоимость оборудования составляет около 60 миллионов рублей, общая сметная стоимость всех работ по объекту – свыше 106 миллионов рублей. Финансирование работ производится из бюджета города.

В настоящий момент подрядной организацией начаты подготовительные работы. До 10 июня планируется завершить устройство фундаментов под резервуары чистой воды, хозяйственно-бытовые блоки и машинные залы.

Работы по монтажу станции обезжелезивания планируется завершить в срок до 1 октября этого года.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен в срок до 30 ноября.

Проектом предусмотрено строительство станции обезжелезивания в п. Обидимо, производительностью 1440 кубических метров в сутки и прокладка около одного километра водопроводных сетей, которые соединят существующие сети и села Обидимо, и поселка Обидимо. В этих населенных пунктах проживает более 2,5 тысяч человек.

Для отвода стоков под напором в существующую канализационную сеть проектом предусмотрена также установка КНС и трубопровода протяженностью 50 погонных метров из труб ПВХ диаметром 160 мм, 125 погонных метров труб ПЭ диаметром 32 мм.

Станция водоподготовки предназначена для очистки воды от повышенного содержания железа, фильтрации от посторонних механических примесей, накопления, хранения и подачи питьевой воды в сеть потребителей.

Также в этом году будут начаты строительно-монтажные работы по установке станции водоподготовки и в п. Плеханово. В следующем году их планируют завершить. Кроме того, в этом году планируется заключить контракт по капитальному ремонту системы водоснабжения в п. Шатск стоимостью 13 миллионов рублей. Будет пробурена новая скважина, и поселок получит качественную воду.

По региональной программе «Чистая вода» предусмотрена полная замена сетей водоснабжения в п. Барсуки и частичная замена водопроводных сетей на аварийном участке в п. Ленинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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