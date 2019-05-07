В Чернском районе отремонтируют дорогу до 1 сентября

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-07T16:11:49+03:00

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В поселке Подгорный Чернского района отремонтируют дорогу по улице Шоссейной до 1 сентября. На ее плохое состояние обратила внимание местная жительница. Многодетной матери приходится носить детей на руках, так как пройти по такой дороге в сырую погоду невозможно. Обращение женщины было озвучено на еженедельном оперативном совещании.

Отмечено, что до начала работ будут приняты первичные меры, дорога будет приведена в проезжее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU