В Чернском районе отремонтируют дорогу до 1 сентября
Губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей Тульской области
Изменить размер текста:
В поселке Подгорный Чернского района отремонтируют дорогу по улице Шоссейной до 1 сентября. На ее плохое состояние обратила внимание местная жительница. Многодетной матери приходится носить детей на руках, так как пройти по такой дороге в сырую погоду невозможно. Обращение женщины было озвучено на еженедельном оперативном совещании.
Отмечено, что до начала работ будут приняты первичные меры, дорога будет приведена в проезжее состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU