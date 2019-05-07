СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-07T15:24:51+03:00

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В Туле на ул. Хворостухина до сих пор не создали условия для подхода к остановке и тротуарам. Об этом тулячка написала главе региона. В числе проблем, которые волнуют жителей комплекса «Парус», также названы - строительный мусор на обочине новой дороги, отсутствие озеленения и т.д.

Алексей Дюмин напомнил первому заместителю главы администрации Тулы Владиславу Галкину, что год назад у него на личном приеме уже была заявительница с улицы Хворостухина. Губернатор предложил вернуться к этому вопросу и на очередном «Часе контроля» системно рассмотреть, как выполняются поручения по благоустройству этого микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU