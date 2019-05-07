В Туле пройдет квест «КУКУШКА»
В программе – шифры и загадки, метание гранаты, история ВОВ, знакомство с военными находками
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Молодежный центр «Спектр» приглашает на второй квест «КУКУШКА».
Мероприятие пройдет 9 мая с 12.30 до 15.00 в ЦПКиО им. Белоусова (главный вход) в Туле.
Возраст участников – от 14 лет и старше. Возможно личное и командное участие.
В программе – шифры и загадки, метание гранаты, история ВОВ, знакомство с военными находками.
Из новшеств – два уровня сложности. Памятные сувениры – всем, дошедшим до финиша; серьезные подарки – самым быстрым.
Диктант Победы в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU