2019-05-07T15:11:05+03:00
Общество

В Туле пройдет квест «КУКУШКА»

В программе – шифры и загадки, метание гранаты, история ВОВ, знакомство с военными находками
Виктория ЯКУШИНА
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Молодежный центр «Спектр» приглашает на второй квест «КУКУШКА».

Мероприятие пройдет 9 мая с 12.30 до 15.00 в ЦПКиО им. Белоусова (главный вход) в Туле.

Возраст участников – от 14 лет и старше. Возможно личное и командное участие.

В программе – шифры и загадки, метание гранаты, история ВОВ, знакомство с военными находками.

Из новшеств – два уровня сложности. Памятные сувениры – всем, дошедшим до финиша; серьезные подарки – самым быстрым.

Диктант Победы в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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