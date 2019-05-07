В Туле пройдет квест «КУКУШКА»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-05-07T15:11:05+03:00

В программе – шифры и загадки, метание гранаты, история ВОВ, знакомство с военными находками

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Молодежный центр «Спектр» приглашает на второй квест «КУКУШКА».

Мероприятие пройдет 9 мая с 12.30 до 15.00 в ЦПКиО им. Белоусова (главный вход) в Туле.

Возраст участников – от 14 лет и старше. Возможно личное и командное участие.

В программе – шифры и загадки, метание гранаты, история ВОВ, знакомство с военными находками.

Из новшеств – два уровня сложности. Памятные сувениры – всем, дошедшим до финиша; серьезные подарки – самым быстрым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/707281" frameborder="0"></iframe> Диктант Победы в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU