Юрий Цкипури и депутаты написали «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-07T14:55:35+03:00

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Во вторник, 7 мая, в МБУ ММЦ «Родина» прошел Всероссийский исторический диктант, посвященной событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы.

Глава города Тулы Юрий Цкипури, заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, депутат Владимир Тимаков, сотрудники аппарата Тульской городской Думы, администрации также приняли участие в диктанте. Среди почетных гостей мероприятия – ветеран Великой Отечественной войны Иван Елисеев, труженики тыла, ветераны труда, воины-интернационалисты. В Туле диктант проходил на пяти площадках, расположенных в школах, названных именами Героев Советского Союза.

К собравшимся обратился мэр Тулы Юрий Цкипури.

– Каждый народ любит и ценит свою историю, а мы ценим историю нашего государства. Много было событий, которыми мы гордимся, но Великая Отечественная война занимает особое место. Наш народ, народ-победитель, освободил не только страну, но и весь мир. Мы и все, кто придет вслед за нами, должны помнить о подвиге героев, чтить их память, – подчеркнул Юрий Иванович. – Тема победы, ее значение для нашей страны и за рубежом достаточно велики. Цель сегодняшней акции – привлечь интерес общества, особенно молодого поколения, к Великой Отечественной войне. Надеюсь, что, отвечая на вопросы и обнаружив пробелы в знаниях истории, многие из вас перечитают книги, документы и освежат в памяти события тех лет. Но гораздо важнее, чтобы мы еще раз прочувствовали дух величия и дух трагизма того времени. Символично, что итоги будут подведены в другой знаковый для страны праздник – в День России.

Ветеран войны Иван Елисеев рассказал о своем боевом пути. Он был призван в армию в 1942 году, воевал на Орловско-Курском направлении, освобождал станцию Поныри в Курской области. Этому событию Евгений Долматовский посвятил стихотворение. Иван Иванович прочитал произведение известного поэта. Ветеран поздравил с наступающим праздником Победы, выразил уверенность, что молодежь будет продолжать традиции дедов, прадедов и беречь Россию.

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Акция «Диктант Победы» была организована во всех субъектах Российской Федерации и 23 государствах ближнего и дальнего зарубежья. В рамках реализации проекта запущен официальный сайт – диктантпобеды.рф. Итоги «Диктанта Победы» появятся на сайте 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU