В Туле двое мужчин попались на попытке украсть рельсы

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-07T14:53:27+03:00

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства происшествия в Туле

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Сотрудники ППС полиции в Привокзальном округе Тулы поймали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на кражу.

В вечернее время они пытались демонтировать рельсы на неиспользуемых железнодорожных путях вблизи Ханинского проезда.

Когда к мужчинам подошли полицейские, они стали вести себя странно и пояснить свои действия не смогли.

41-летний безработный ранее судимый мужчина и его 25-летний безработный подельник были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Подозреваемые признались в покушении на кражу. У них изъяли два лома, газовый баллон и резак, которыми мужчины, предположительно, пользовались при попытке кражи.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства происшествия в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU