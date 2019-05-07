В Туле двое мужчин попались на попытке украсть рельсы
Сотрудники ППС полиции в Привокзальном округе Тулы поймали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на кражу.
В вечернее время они пытались демонтировать рельсы на неиспользуемых железнодорожных путях вблизи Ханинского проезда.
Когда к мужчинам подошли полицейские, они стали вести себя странно и пояснить свои действия не смогли.
41-летний безработный ранее судимый мужчина и его 25-летний безработный подельник были доставлены в отдел полиции для разбирательства.
Подозреваемые признались в покушении на кражу. У них изъяли два лома, газовый баллон и резак, которыми мужчины, предположительно, пользовались при попытке кражи.
Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства происшествия в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU