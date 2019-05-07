СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-07T14:51:00+03:00

Победители регионального «Диктанта Победы» получат призы, а победителей федерального этапа пригласят в качестве гостей на военный парад на Красной площади

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«Диктант Победы» написали более 2 тысяч жителей Тульской области. 7 мая прошла Всероссийская патриотическая акция «Диктант Победы», посвященная истории Великой Отечественной войны.

Жители региона писали диктант на специально организованных 34 площадках.

Участниками акции стали лидеры ветеранских и общественных организаций, руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, многодетные семьи, участники боевых действий, студенты и школьники, воспитанники Тульского суворовского училища и ребята из почетного караула Поста №1.

Главной региональной площадкой «Диктанта Победы» стал музей оружия. Здесь диктант написали более 300 человек. На выполнение всех заданий было отведено 45 минут.

Победители регионального «Диктанта Победы» получат призы, а победителей федерального этапа пригласят в качестве гостей на военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он состоится в Москве на Красной площади в мае 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU