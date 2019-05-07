Житель Тульской области, угрожая ножом, отобрал у девушки мобильник

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-07T14:28:54+03:00

Ему назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

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Пьяный 28-летний житель Щекинского района, угрожая ножом, отобрал у девушки мобильник. Мужчина напал на нее со спины, после этого левой рукой ударил ее в правое плечо. От боли потерпевшая упала на спину. Из-за активного сопротивления девушки нападавший не сумел причинить вреда ее здоровью. Но мобильный телефон стоимостью 13 499 рублей сумел выбить из рук.

Суд признал мужчину виновным в совершении разбоя. Ему назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Телефон возвращен потерпевшей в ходе предварительного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU