2019-05-07T14:28:54+03:00
Происшествия

Житель Тульской области, угрожая ножом, отобрал у девушки мобильник

Ему назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пьяный 28-летний житель Щекинского района, угрожая ножом, отобрал у девушки мобильник. Мужчина напал на нее со спины, после этого левой рукой ударил ее в правое плечо. От боли потерпевшая упала на спину. Из-за активного сопротивления девушки нападавший не сумел причинить вреда ее здоровью. Но мобильный телефон стоимостью 13 499 рублей сумел выбить из рук.

Суд признал мужчину виновным в совершении разбоя. Ему назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Телефон возвращен потерпевшей в ходе предварительного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле разыскиваются родные погибшего в Великой Отечественной войне солдата Михаила Петровича Бочарова
Разыскиваются родные погибших в Великой Отечественной войне солдат
На мероприятия по подготовке к 500-летию Тульского кремля в 2019 году выделено более 200 млн рублей
Найдены останки бойцов из Одоева и Белева: поисковики разыскивают родственников
При пожаре в доме в Черни пострадал человек
В Кимовском районе появятся новая артезианская скважина и станция очистки
Оборудование для строительства станции обезжелезивания в Обидимо закуплено
В Тульской области прошла акция «Диктант Победы»
В Чернском районе отремонтируют дорогу до 1 сентября
В Туле на ул. Хворостухина до сих пор не создали условия для подхода к остановке
В Туле пройдет квест «КУКУШКА»
Юрий Цкипури и депутаты написали «Диктант Победы»
В Туле двое мужчин попались на попытке украсть рельсы
«Диктант Победы» написали более 2 тысяч жителей Тульской области
Тульский «Эрмитаж» покажет «Маугли»
Туляк заплатит 20 тысяч рублей за оскорбление полицейского
Салюты в День Победы 9 мая в городах Тульской области
Жительница Тульской области забила сожителя фрагментом ДСП и банкой
В Новомосковске сотни человек хором спели «Катюшу»
В Заречье прошло памятное шествие
В День Победы в Туле над «Бессмертным полком» пролетят «Русские витязи»