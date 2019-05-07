2019-05-07T14:04:39+03:00
Общество

Тульский «Эрмитаж» покажет «Маугли»

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

11 мая в 11:00 Театрально-концертный центр «Эрмитаж» состоится показ спектакля «Маугли», поставленного по пьесе И. Адиякова (по мотивам «Книги джунглей» Р. Киплинга).

Постановку осуществила актриса и режиссёр театра «Эрмитаж» Светлана Соболева. Художник-постановщик – художественный руководитель театра Сергей Мазанов.

Возрастной рейтинг 6+.

Билеты можно приобрести в кассе театра по адресу: пр. Ленина, 85, корпус 1 (LikёrkaLoft, 2 этаж) и на сайте Театрально-концертного центра «Эрмитаж» – teatrtula.ru.

Дополнительная информация и бронь билетов по телефону: 71-67-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле разыскиваются родные погибшего в Великой Отечественной войне солдата Михаила Петровича Бочарова
Разыскиваются родные погибших в Великой Отечественной войне солдат
На мероприятия по подготовке к 500-летию Тульского кремля в 2019 году выделено более 200 млн рублей
Найдены останки бойцов из Одоева и Белева: поисковики разыскивают родственников
При пожаре в доме в Черни пострадал человек
В Кимовском районе появятся новая артезианская скважина и станция очистки
Оборудование для строительства станции обезжелезивания в Обидимо закуплено
В Тульской области прошла акция «Диктант Победы»
В Чернском районе отремонтируют дорогу до 1 сентября
В Туле на ул. Хворостухина до сих пор не создали условия для подхода к остановке
В Туле пройдет квест «КУКУШКА»
Юрий Цкипури и депутаты написали «Диктант Победы»
В Туле двое мужчин попались на попытке украсть рельсы
«Диктант Победы» написали более 2 тысяч жителей Тульской области
Житель Тульской области, угрожая ножом, отобрал у девушки мобильник
Туляк заплатит 20 тысяч рублей за оскорбление полицейского
Салюты в День Победы 9 мая в городах Тульской области
Жительница Тульской области забила сожителя фрагментом ДСП и банкой
В Новомосковске сотни человек хором спели «Катюшу»
В Заречье прошло памятное шествие
В День Победы в Туле над «Бессмертным полком» пролетят «Русские витязи»