Тульский «Эрмитаж» покажет «Маугли»
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11 мая в 11:00 Театрально-концертный центр «Эрмитаж» состоится показ спектакля «Маугли», поставленного по пьесе И. Адиякова (по мотивам «Книги джунглей» Р. Киплинга).
Постановку осуществила актриса и режиссёр театра «Эрмитаж» Светлана Соболева. Художник-постановщик – художественный руководитель театра Сергей Мазанов.
Возрастной рейтинг 6+.
Билеты можно приобрести в кассе театра по адресу: пр. Ленина, 85, корпус 1 (LikёrkaLoft, 2 этаж) и на сайте Театрально-концертного центра «Эрмитаж» – teatrtula.ru.
Дополнительная информация и бронь билетов по телефону: 71-67-68.
ИСТОЧНИК KP.RU