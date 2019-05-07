Туляк заплатит 20 тысяч рублей за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-07T12:36:51+03:00

Суд признал его виновным в совершении преступления

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55-летний мужчина заплатит 20 тысяч рублей за публичное оскорбление сотрудника полиции. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа.

ЧП произошло 23 февраля. Полицейские прибыли в бар после того как сработала тревожная сигнализация. Пьяный мужчина устроил дебош. Одного из полицейских мужчина публично обматерил.

ИСТОЧНИК KP.RU