Туляк заплатит 20 тысяч рублей за оскорбление полицейского
Суд признал его виновным в совершении преступления
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55-летний мужчина заплатит 20 тысяч рублей за публичное оскорбление сотрудника полиции. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа.
ЧП произошло 23 февраля. Полицейские прибыли в бар после того как сработала тревожная сигнализация. Пьяный мужчина устроил дебош. Одного из полицейских мужчина публично обматерил.
ИСТОЧНИК KP.RU