2019-05-07T12:13:08+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области забила сожителя фрагментом ДСП и банкой

Женщина отправится под суд
Мария ВЛАСОВА
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В Ясногорске местная жительница забила сожителя фрагментом ДСП (древесно-стружечной плиты) и руками. Затем женщина вооружилась стеклянной банкой, которой нанесла удар по голове потерпевшему. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от полученных травм. ЧП произошло 14 февраля. Оба сожителя в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение смерти по неосторожности». Обвиняемая заключена под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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