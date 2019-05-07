Жительница Тульской области забила сожителя фрагментом ДСП и банкой
В Ясногорске местная жительница забила сожителя фрагментом ДСП (древесно-стружечной плиты) и руками. Затем женщина вооружилась стеклянной банкой, которой нанесла удар по голове потерпевшему. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от полученных травм. ЧП произошло 14 февраля. Оба сожителя в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение смерти по неосторожности». Обвиняемая заключена под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU