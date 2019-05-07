2019-05-07T11:25:33+03:00
Общество

В День Победы в Щекино запустят праздничный фейерверк

Также состоится концерт Губернаторского духового оркестра
Виктория ЯКУШИНА
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Основные события к 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Щекинском районе 9 мая.

В Щекино, Советске, Первомайском и Ломинцевском состоится добровольческая акция «Бессмертный полк». Единая колонна пройдет торжественным шествием пройдет по маршруту: Сквер космонавтов – пл.Ленина. Начало формирования колонны – 10:00.

В День Победы митинги пройдут в Щекино – у Мемориала воинам-щекинцам, погибшим в годы ВОВ (улица Л. Шамшиковой), в Советске, поселке Первомайский, селах Крапивна и Селиваново, в урочище «Муром лес».

В Щекино, на площади Ленина, в 11:30 состоится акция «Героев помним имена», а с 12:00-14:00 - «И 41-й не забыть, и 45-й славить…».

Также в этот день в Щекино, Первомайском, Огаревке и Крапивне пройдет акция Солдатская каша». А в Лукино в 13:00 гости праздника станут участниками акции «Солдатский привал».

С Площади Ленина в Щекино, в 12:00 9 Мая стартует традиционный легкоатлетический пробег «1945». В 19:00 будет объявлена Всероссийская минута молчания, а после нее начнется концерт Губернаторского духового оркестра.

В 20:00 пройдет праздничный концерт «Песни Победы».

Завершатся мероприятия на Площади Ленина в 22:00 праздничным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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