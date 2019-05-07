В Новомосковске открыла летний сезон Детская железная дорога

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-07T11:04:34+03:00

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64-й сезон движения поездов на Детской железной дороге начался в Новомосковске начался с 1 мая.

В текущем году обучение на Новомосковской ДЖД прошли более 1200 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Зимой они изучали теорию и знакомились с основами железнодорожного дела.

Теперь юные железнодорожники будут проходить учебно-производственную практику. После сдачи экзаменов им доверяют работу на малой магистрали в качестве машинистов, путейцев, движенцев и вагонников.

ИСТОЧНИК KP.RU