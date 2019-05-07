В Тульской области проходит акция "Поезд памяти"

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-07T10:38:47+03:00

Туляки могут принять участие в митинге, отведать солдатской каши и насладиться концертом творческих коллективов

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В преддверии празднования 74-й годовщины Великой Победы, в Тульской области стартовала акция «Поезд Памяти».

Утром 7 мая, со станций Чернь, Белев и Мордвес, по местам боевой славы Тульской области, отправились специальные поезда, пассажирами которых стали ветераны Великой Отечественной войны, железнодорожники, учащиеся учебных заведений, военнослужащие воинских частей, жители районов и городов Тульской и Калужской областей.

Пассажиры поездов возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям на начальных станциях маршрутов, а также на станциях и остановочных пунктах Шепелево, Мышбор, Черепеть, Упа, Скуратово, Горбачево, Плавск, Лазарево, Ясная Поляна, Мордвес, Венёв, Узловая и Криволучье.

После участники акции «Поезд Памяти» прибудут в Тулу, на Московский вокзал.

У мемориального комплекса героическим защитникам города в годы Великой Отечественной войны пройдет торжественный митинг.

В рамках мероприятия можно будет отведать настоящей солдатской каши, а также посмотреть концертную программу.

Работники музея военной истории города Тула ознакомят туляков и гостей областного центра с экспозицией мемориального комплекса «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий».

Начало праздника - в 14:30.

ИСТОЧНИК KP.RU