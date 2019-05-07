Праздник не удался: тулячка попалась на краже шашлыка из супермаркета
Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего
Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Полицейские в Туле выясняют обстоятельства кражи продуктов, произошедшей в супермаркете в Менделеевском поселке.
Как выяснилось, женщина забрала из торгового зала магазина две упаковки с шашлыком и ушла, не оплатив товар. Полицейским удалось поймать похитительницу при помощи записей с камер видеонаблюдения.
26-летняя безработная жительница Скуратовского микрорайона призналась в содеянном.
Сейчас полицейские выясняют все детали ее незаконной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU