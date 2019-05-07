В Новомосковске "ВАЗ" протаранил "Митсубиши"

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-07T10:05:45+03:00

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6 мая 2019 года, в 15:35 на Рязанском шоссе города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.

69-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 211440», по предварительной информации, выезжал на проезжую часть дороги с прилегающей территории, и, не предоставив преимущество в движении, столкнулся с автомобилем «Mitsubishi ASX» под управлением мужчины 60 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». Он получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU