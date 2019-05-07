2019-05-07T10:01:56+03:00
Общество

В детских лагерях Тульской области в 2019 году смогут отдохнуть 100 тысяч школьников

Почти треть из них – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Виктория ЯКУШИНА
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В 2019 году в Тульской области детей будут принимать 433 лагеря с дневным пребыванием, 36 лагерей труда и отдыха, 6 санаторных, 14 загородных и 8 палаточных лагерей.

В них смогут отдохнуть 100 тысяч школьников, почти треть из которых – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В целом на строительство объектов, капитальный ремонт, асфальтирование и благоустройство баз отдыха в бюджете региона предусмотрело свыше 42,5 млн руб., в местных бюджетах – еще 14 млн руб.

В частности, на эти средства планируется завершить строительство столовой на 300 мест в лагере «Ласточка» (Ефремов), провести капитальный ремонт корпусов в лагерях «Салют» (Кимовский район) и «Солнечный» (Алексин), отремонтировать эстраду и благоустроить территорию в лагере «Юность» (Богородицкий район). В лагере имени О. Кошевого (Щекинский район) будет уложен асфальт, сделан капитальный ремонт ограждения, системы видеонаблюдения, пожарного водопровода, отопления, а также жилых дач.

Непосредственно на отдых и оздоровление детей планируется направить свыше 465 млн руб. из областного бюджета и порядка 80 млн руб. из бюджетов муниципальных образований.

В этом году 321 одаренному ребенку на конкурсной основе будут предоставлены путевки во всероссийские здравницы «Артек», «Орленок» и «Смена».

С 1 марта получить путевку можно через автоматизированную информационную систему «Отдых и оздоровление детей». Ежегодно растет число заявлений, поданных в электронном виде через портал «Госуслуги71». В 13 муниципалитетах вся заявочная кампания прошла в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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