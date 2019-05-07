В Туле откроют новый бизнес-инкубатор

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-07T09:36:50+03:00

В нем смогут начать свою деятельность 65 молодых предпринимателей

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В рамках региональной недели предпринимательства, которая пройдет в Туле с 20 по 24 мая, состоится открытие нового бизнес-инкубатора. Об этом сообщили в рамках еженедельного оперативного совещания в правительстве Тульской области.

В нем смогут начать свою деятельность 65 молодых предпринимателей, будет создано 200 рабочих мест.

Также на его базе планируется создание IT-кластера для начинающих предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU