В Туле откроют новый бизнес-инкубатор
В нем смогут начать свою деятельность 65 молодых предпринимателей
Изменить размер текста:
В рамках региональной недели предпринимательства, которая пройдет в Туле с 20 по 24 мая, состоится открытие нового бизнес-инкубатора. Об этом сообщили в рамках еженедельного оперативного совещания в правительстве Тульской области.
В нем смогут начать свою деятельность 65 молодых предпринимателей, будет создано 200 рабочих мест.
Также на его базе планируется создание IT-кластера для начинающих предпринимателей.
ИСТОЧНИК KP.RU