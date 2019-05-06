9 мая в Туле ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-06T17:49:22+03:00

Об этом сообщает администрация Тулы

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9 Мая на площади Ленина состоятся массовые мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятия проводятся с 10:00 до 22:00.

В связи с этим 9 мая будет запрещена продажа алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) на расстоянии менее 1000 метров от площади Ленина.

Ограничение будет действовать с 12:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU