9 мая в Туле ограничат продажу алкоголя
Об этом сообщает администрация Тулы
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9 Мая на площади Ленина состоятся массовые мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятия проводятся с 10:00 до 22:00.
В связи с этим 9 мая будет запрещена продажа алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) на расстоянии менее 1000 метров от площади Ленина.
Ограничение будет действовать с 12:00 до 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU