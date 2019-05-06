СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-06T17:50:08+03:00

Однолетние растения высаживали также на пересечении пр. Ленина с ул. Мира и с ул. Шевченко

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В «Студенческом» сквере Тулы посадили канны, хлорофитум, бегонии и тагетесы. 6 мая цветочные композиции украсили вазоны.

Однолетние растения высаживали также на пересечении пр. Ленина с ул. Мира и с ул. Шевченко на общей площади в 160 квадратных метров.

Полив, подкормка и обрезка осуществлялись на ул. Советской, Революции, на пл. Победы, на пересечении пр. Ленина с ул. Болдина, Станиславского, Агеева, на Крестовоздвиженской площади, в сквере Г. Успенского и др.

ИСТОЧНИК KP.RU