2019-05-06T17:36:01+03:00
Общество

В «Студенческом» сквере в Туле посадили канны, хлорофитум и тагетесы

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле продолжаются работы по озеленению.

Сегодня, 6 мая 2019 года, в «Студенческом сквере» высадили цветы в вазонах. Малые архитектурные формы украсили цветочные композиции из канн, хлорофитума, бегоний и тагетесов.

Посадка однолетников сегодня производилась также на пересечении пр. Ленина с ул. Мира и с ул. Шевченко на общей площади в 160 квадратных метров. Работы выполнялись ООО «Дизайн - стиль».

По ряду адресов проводились уходные работы за деревьями и кустарниками. Осуществлялся полив, подкормка и обрезка на ул. Советской, Революции, на пл. Победы, на пересечении пр. Ленина с ул. Болдина, Станиславского, Агеева, на Крестовоздвиженской площади, в сквере Г. Успенского и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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