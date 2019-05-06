В «Студенческом» сквере в Туле посадили канны, хлорофитум и тагетесы

СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-06T17:36:01+03:00

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В Туле продолжаются работы по озеленению.

Сегодня, 6 мая 2019 года, в «Студенческом сквере» высадили цветы в вазонах. Малые архитектурные формы украсили цветочные композиции из канн, хлорофитума, бегоний и тагетесов.

Посадка однолетников сегодня производилась также на пересечении пр. Ленина с ул. Мира и с ул. Шевченко на общей площади в 160 квадратных метров. Работы выполнялись ООО «Дизайн - стиль».

По ряду адресов проводились уходные работы за деревьями и кустарниками. Осуществлялся полив, подкормка и обрезка на ул. Советской, Революции, на пл. Победы, на пересечении пр. Ленина с ул. Болдина, Станиславского, Агеева, на Крестовоздвиженской площади, в сквере Г. Успенского и др.

ИСТОЧНИК KP.RU