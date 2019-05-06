СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-06T17:40:24+03:00

В Орле состоялись Кубок России, Чемпионат России в разделе «Самооборона», первенство России среди юношей и девушек 12-13 лет и подведение итогов работы региональных федераций за 2018 год

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Четверо туляков завоевали право участвовать в Кубке Мира по рукопашному бою, который пройдет в Берлине (Германия) в октябре 2019 года. Путевку на соревнования спортсмены получили по итогам Кубка России.

В состязаниях, которые прошли в Орле, туляки завоевали 1 золотую и 3 серебряные медали, а также 4 общекомандное место из 31 команды регионов России. Отмечается, что это лучшее выступление сборной Тульской области за все время участия в Кубке России.

Трое тульских спортсменов завоевали право участвовать в Чемпионате Мира в разделе «Самооборона», который пройдет в Санкт-Петербурге с 30 мая по 2 июня 2019 года.

Завершались соревнования первенством России среди юношей 12-13 лет. На данном старте тульские спортсмены не смогли пробиться в число призеров соревнований.

В номинации «Лучший организатор соревнований по рукопашному бою за 2018 год» был признан президент тульской областной федерации рукопашного боя, ЗТР Вячеслав Дьячков. В конкурсе «Лучший тренер спортсменов до 18 лет» победителем стал ЗТР, Дмитрий Дагаев. 17 место в этой номинации занял еще один тульский тренер – Джавид Ахадов.

ИСТОЧНИК KP.RU