В Туле пройдет встреча с журналистом Антоном Долиным

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-06T17:19:15+03:00

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Сегодня, 6 мая 2019 года, в Туле пройдет встреча с одним из самых известных и авторитетных российских журналистов и киноведов Антоном Долиным. Вместе с гостем зрители посмотрят и обсудят мощную военную драму «Война Анны».

Антон Долин называет «Войну Анны» тихой сенсацией, самым откровенным и изобретательным фильмом на тему Холокоста, снятым в России. По сюжету шестилетняя девочка, которую великолепно сыграла Марта Козлова, прячется в каминной трубе немецкой комендатуры целые дни, месяцы, годы, и за пределами ее маленького мира идет большая война. Эта картина – наша Анна Франк, наша Алиса в Зазеркалье.

Место проведения мероприятия:

Кластер «Октава» (ул. Каминского, 24),

Начало мероприятия:

в 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU