В Туле УК оштрафовали за нарушение Правил благоустройства

СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-06T17:13:10+03:00

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Управлением по административно-техническому надзору администрации города Тулы ежедневно проводятся рейды по обследованию придомовых территорий и крыш МКД.

За период с 29 по 30 апреля было обследовано 423 территории, выявлено 15 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства.

В части наличия мусора на придомовых территориях выявлено 12 нарушений. Лидеры по нарушениям – управляющие компании «Этажи» – 2 нарушения, «Жилцентр» – 1 нарушение, «ОМД» - 1 нарушение, «Ваш Дом» - 1 нарушение, «Инженер Про» - 1 нарушение. Выданы 12 требований, из них исполнено 2, на контроле 10. По ранее выявленным нарушениям составлено 2 протокола в отношении УК «Орион».

По наличию граффити на фасадах МКД выявлено 3 нарушения (УК «Жилкомцентр» - 2 нарушения, «21 век» – 1 нарушение), выдано 3 требования, 1 исполнено, 2 на контроле.

За период с 29 по 30 апреля административными комиссиями было наложено 8 штрафов на управляющие компании «Вертикаль», «Альянс» и «Ваш Дом» на сумму 817 500 рублей. Взыскано 100 тыс. 423 рублей. По остальным материалам период добровольной оплаты не истек.

Обследовано 226 контейнерных площадок, выявлено 28 нарушений. Антилидеры: управляющие компании «Ваш Дом» - 2 нарушения, «Арсенал» – 2 нарушения, «Орион» - 2 нарушения, «Согласие», «Жилхоз Советского района», «Альянс», «Новострой», «Вертикаль», «21 век», «СтройМакс», «Инженеро Про», «ОАО фирма РЭМС» – по 1 нарушению. Выдано 28 требований, из них 4 исполнено и 24 находятся на контроле.

Управлением были обследованы пр. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Кирова на предмет соответствия вывесок требованиям Правил благоустройства. По результатам рейдов выдано 14 требований на приведение вывесок в соответствие с правилами благоустройства сроком до 1 июня.

В сфере размещения наружной рекламы также имелись нарушения. Демонтировано четыре щита 3х6 по адресам: ул. Советская, д. 4, ул. Советская, д. 2, ул. Советская, д. 3, пр. Ленина, д. 31.

В ходе контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов обследовано 83 территории. Выявлено 23 нарушения в части несоблюдения правил благоустройства, из которых:

5 нарушений - в части отсутствия/ненадлежащего состояния урн (пр. Ленина), 4 исполнено, на контроле - 1;

14 нарушений в части размещения вывесок на фасадах (ул. Кирова, ул. Октябрьская, пр. Ленина) – выданы требования сроком до 1 июня;

4 нарушения состояния входных групп (пр. Ленина) - 2 исполнено, 2 на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU