Трое жителей Тульской области украли асинхронный двигатель
По данному факту возбужденно уголовное дело
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Двое мужчин и женщина украли асинхронный двигатель из гаража института Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева.
Находясь на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в Новомосковске обратил внимание на граждан, которые несли двигатель.
В ходе разбирательств, было установлено, что 37-летний и 39-летний задержанные ранее были судимы по статье "Кража".
Двое мужчин и женщина были переданы полицейским. По данному факту возбужденно уголовное дело по по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU