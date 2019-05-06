2019-05-06T16:20:42+03:00
Общество

Два неисправных автобуса перевозили пассажиров по маршруту «Венев - Тула»

Прокуратура потребовала устранить нарушения
Мария ВЛАСОВА
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Два неисправных автобуса перевозили пассажиров по маршруту «Венев - Тула». В связи с этим транспортные средства были сняты с маршрута. Таковы итоги проверки на конечном пункте «автостанция Заречье» прокуратуры Центрального района и старшего инспектора ОГИБДД УМВД России по г.Туле.

В отношении контролера технического состояния автотранспортных средств возбуждено дело об административном правонарушении по статье "осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств".

Прокуратура по результатам проверки потребовала от ООО «Тульская ТК» устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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