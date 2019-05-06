Тульский "РОКСЭТ" взял третье место на турнире в Финляндии
Фото: Администрация Тулы
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С 3 по 6 мая 2019 года, в городе Хельсинки в Финляндия проходил «Международный турнир по эстетической гимнастике «PNV CUP».
Воспитанницы тульской спортивной школы «Триумф» – команда «РОКСЭТ» (Становова Ульяна, Панина Анастасия, Лаврухина Валерия, Кожемякина Анна, Оленникова Александра, Андреева Алина, Селина Юлия, Комина София, Климова Анна, Румянцева Анастасия) заняли третье место.
ИСТОЧНИК KP.RU