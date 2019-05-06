В башнях Тульского кремля работают две новые выставки

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-06T16:06:16+03:00

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С 1 мая 2019 года туляки и гости города могут посетить две новые выставки в башнях Тульского кремля.

Выставка «Тайны старой крепости» стала первым выставочным проектом, который вошел в план мероприятий по празднованию 500-летия возведения Тульского кремля. В экспозиционный комплекс вошли две башни – Ивановская воротная башня и Никитская башня.

В Ивановской башне представлен макет башни Ивановских ворот в разрезе, с целью наглядной демонстрации работы подъемного механизма герсы. В экспозиции отражаются темы «Большая засечная черта и Тульский кремль», «Татарские набеги на Тульский край», «Осада г. Тулы крымских ханом Девлет-Гиреем. 1552 год», «Военная организация Тульского кремля в XVI – XVII вв.» (гарнизон и вооружение). Посетители увидят исторические реконструкции костюмов и вооружения защитников тульской крепости периода XVI-XVII столетий. А мультимедийный комплекс «Тульский кремль на страже южных границ Русского государства. 16-17 вв.» позволяет познакомиться с историей создания Большой засечной черты и роли Тульского кремля в создании этой уникальной системы пограничных укреплений Русского государства 16-17 вв.

Выставка в Никитской башне охватывает три яруса. Первый используется под экспозицию по истории судопроизводства XVI-XVII вв. Для воссоздания исторического облика башни здесь воссоздан интерьер пыточного застенка с размещением реконструированных орудий пыток и телесных наказаний. В основу выставки положены реконструкции орудий пыток в соответствии с Судебниками Ивана III и Ивана IV: кнут, батоги, клейма, «рогатки», кандалы, «стул» и пр.

Кроме того, впервые для посетителей открыты третий и четвертый ярусы. Они представляют собой воссоздание исторических интерьеров обороны крепости периода XVI-XVII вв. На третьем ярусе расположен интерактивный цейхгауз «Казенки». Различные виды вооружения и доспехов позволят не только познакомиться с военным делом той эпохи, но и дадут возможность гостям «погрузиться в историю», став на время защитником крепости – стрельцом, пищальником или воротником.

Четвертый ярус – это смотровая площадка с возможностью обзора живописных панорам Тульского кремля и окрестностей. Здесь же можно увидеть уникальную архитектурную особенность башни – бойницы варового боя под названием машикули.

Время работы выставок:

Среда-воскресенье, с 10:00 до 18:00

Продажа билетов до 17:15

Выходные: понедельник, вторник

Возрастная категория: 12+

Внимание! Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых!

ИСТОЧНИК KP.RU