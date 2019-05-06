7 мая на Советской и Пузакова ограничат остановку и движение

СЕГОДНЯ 16:25 2019-05-06T15:42:11+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения:

- запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств 7 мая с 00:00 до 24:00 по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции.

- запрещена остановка и стоянка, а также движение всех видов транспортных средств 7 мая с 00:00 до 12:00 по ул. Пузакова на участке от ул. Октябрьской до ул. Пороховой.

ИСТОЧНИК KP.RU