Мужчине, обвиняемому в убийстве кассира в Узловой, предъявлено обвинение

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-06T15:31:25+03:00

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Мужчине, обвиняемому в убийстве кассира супермаркета в Узловой, предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.

- В ходе предварительного расследования уголовного дела будут установлены и получат надлежащую правовую оценку причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним, погибшая женщина была соседкой обвиняемого. Утром 29 апреля, выпив, мужчина вооружился кухонным ножом и отправился к ней на работу. Войдя в супермаркет, обвиняемый подошел к женщине и стал наносить множественные удары клинком ножа по частям тела. После этого женщина была доставлена в больницу, где скончалась от полученных телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU