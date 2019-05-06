2019-05-06T15:08:43+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области зарезала сожителя из-за оскорбления

В отношении 29-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «убийство»
Мария ВЛАСОВА
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Жительница села Архангельское Каменского района зарезала сожителя из-за оскорбления в свой адрес. Несколько ударов в область грудной клетки кухонным ножом стали для мужчины смертельными.

Женщина была задержана сразу после совершения преступления, доставлена в следственный отдел. Она заключена под стражу. В отношении 29-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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