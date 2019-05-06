2019-05-06T15:01:08+03:00
Общество

В Туле изменится схема движения маршруток 122 и 158-К

Виктория ЯКУШИНА
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В Туле изменена схема движения маршруток 122 и 158-К.

Маршрут 122 начнет осуществлять заезд в пос. Зайцево с 12 мая, а маршрут 158-К в пос. Рассвет до ул. Новая – с 9 мая.

Изменения в схемы движения внесены по просьбе жителей сельского поселения Иншинское. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин в ходе оперативного совещания 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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