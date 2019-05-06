В Туле пройдет «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-06T14:58:18+03:00

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Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны впервые пройдет 7 мая 2019 года. В нем запланировано участие всех субъектов РФ и 23 государств ближнего и дальнего зарубежья.

В 13:00 7 мая для обучающихся, родителей, педагогов, почетных гостей из числа ветеранов, тружеников тыла, детей Великой Отечественной войны и членов их семей, воинов-интернационалистов откроют двери 5 региональных площадок «Диктанта Победы», расположенных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, названных именами Героев Советского Союза:

- «Центр образования № 2 имени Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева»;

- «Центр образования № 34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова»;

- «Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина;

- «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева»;

- «Центр образования № 44 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова».

В 14:00 7 мая 2019 года – начало онлайн прохождения «Диктанта Победы» для всех желающих принять участие в акции.

ИСТОЧНИК KP.RU