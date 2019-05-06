В Туле заключили под стражу мужчину, заколовшего знакомого

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-06T14:53:01+03:00

Туляк нанес потерпевшему несколько ударов в область шеи, груди, левой руки

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В Зареченском округе Тулы мужчину, обвиняемого в совершении убийства, заключили под стражу.

По версии следствия, 3 мая года 30-летний обвиняемый и 33-летний потерпевший поссорились в одном из домов в пос. Октябрьский. После этого мужчина заколол приятеля.

Потерпевший вышел на улицу, где скончался от полученных телесных повреждений. В свою очередь обвиняемый скрылся с места происшествия.

Полицейские установили местонахождения виновного и доставили его в следственный отдел. Мужчине предъявлено обвинение, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU