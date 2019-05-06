В Туле подвели итоги отопительного сезона

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-06T14:45:08+03:00

Об итогах отопительного сезона и подготовке следующего рассказал заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин

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На территории Тулы расположены 179 котельных, 150 из которых находятся в аренде АО «Тулатеплосеть». Протяженность сетей теплоснабжения в МО г. Тула составляет 533,2 км, из них передано в аренду АО «Тулатеплосеть» 505 км, протяженность сетей горячего водоснабжения – 96,2 км, из них передано в аренду АО «Тулатеплосеть» 91 км. Также муниципальном образовании город Тула расположено 3642 многоквартирных дома, из них 3056 домов – с центральным отоплением.

Помимо гарантирующей теплоснабжающей организации на территории г. Тулы теплоснабжение жилого фонда обеспечивают следующие организации:

- ПАО «Тулачермет»

- АО «Тульский патронный завод»

- ФГУ ГНПП "Сплав", Щегловская засека, 33

- ОАО «Октава»

- ПАО «КМЗ»

- ОАО «Теплоресурс»

- ОАО «Антей»

- ОАО «Теплоасса» и другие теплоснабжающие организации.

Все мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг., запланированные совместно администрацией города, ресурсоснабжающими организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, были выполнены в полном объеме:

- технически подготовлены к сезону 179 котельных (что составило 100%);

- проведены гидравлические испытания более 533 км тепловых сетей (100% от протяженности всех сетей);

- отремонтировано 332 котла (что составляет 167%);

- отремонтировано и заменено 377 насосов на котельных (что составляет 132%);

- проведены гидравлические испытания систем центрального отопления 3056 многоквартирных домов (100% от всего количества МКД с центральным отоплением);

- заменено свыше 40,3 км ветхих тепловых сетей (это 100,1% от плана)

Всего для подготовки теплосетевого хозяйства города к отопительному сезону 2018-2019 из бюджета города, бюджетов теплоснабжающих организаций и УК было израсходовано более 612 млн руб.

Было заменено более 40 км (в однотрубном исполнении) ветхих тепловых сетей на сумму более 180 млн руб., в том числе на территориях бывшего Ленинского района в п. Шатск, п. Плеханово, п. Ленинский - 1.

Также были заменены участки ветхих тепловых сетей крупных диаметров (от 133 мм до 720 мм) по следующим улицам: М. Горького, Пузакова, Плеханова, Новомосковской, Металлургов, Советской, Металлистов, М. Тореза, Первомайской, Приупской.

При подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов планировалось восстановление изношенной изоляции на 8 км трубопроводов теплоснабжения. В результате изоляция восстановлена на 11,5 км (что составляет 144%).

Администрацией города в 2018 году было выделено более 38 млн рублей на ремонт 15 объектов коммунальной инфраструктуры:

- выполнены проектные работы по переключению теплоснабжения жилых домов ООО «Тульское производственное предприятие «Квант»» по адресу: ул. Щегловская Засека, дома 5, 7, 9, 11, 13;

- произведена замена трубопровода на сети канализации на участке по Гарнизонному проезду;

- проведен капитальный ремонт водопровода от ул. Первомайской до ул. Л. Толстого;

- проведена промывка трубопроводов и очистка канализационных сетей в п. Ильинка, п. Плеханово, п. Ленинский;

- приобретено более 2-х км труб для ремонта на объектах коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула (п. Плеханово, п. Рассвет, п. Шатск);

- приобретена установка АПУ для предотвращения образования «накипи» на тепловых сетях в п. Плеханово;

- проведена перекладка напорной сети канализации в районе Павшинского моста в г. Туле.

Оперативность и слаженность в работе всех организаций и служб позволило муниципальному образованию город Тула получить от Приокского управления Ростехнадзора «Паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.» (07.11.2018).

По постановлению главы администрации города Тулы № 3462 от 25 сентября 2018 в муниципальном образовании город Тула с 1 октября 2018 года был начат отопительный сезон.

В целом пуск отопления прошел в штатном режиме, без серьезных аварийных ситуаций.

26.04.2019 на территории муниципального образования город Тула был завершен отопительный сезон постановлением главы администрации города №1396 от 25.04.2019.

С 26.04.2019 управляющие компании и теплоснабжающие организации начали проводить гидравлические испытания тепловых сетей центрального отопления, а также запланированные мероприятия по подготовке оборудования котельных и МКД к новому отопительному периоду.

По состоянию на 06.05.2019 АО «Тулатеплосеть» были проведены гидравлические испытания на 17 объектах из 98.

Для определения плана мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону администрацией города Тулы совместно с ресурсоснабжающими организациями проведена работа по выявлению наиболее изношенных участков тепловых сетей, несвоевременная замена которых может привести к аварийным ситуациям при прохождении отопительного периода 2019-2020 годов, а также намечены работы по ремонту и замене изношенного котлового и насосного оборудования котельных, ремонту зданий и сооружений теплосетевого хозяйства.

При подготовке к отопительному периоду 2019-2020 планируется выполнить следующие мероприятия:

- технически подготовить 179 котельных;

- ремонт и замена котлов 182 шт;

- ремонт и замена насосов 246 шт;

- замена ветхих тепловых сетей 40 км (теплосеть 28 км);

- промывка и ремонт систем центрального отопления МКД 3056 шт;

При составлении планов мероприятий подготовки к отопительному периоду теплосетевыми организациями учтены все замечания, ранее выданные Приокским управлением Ростехнадзора.

Запланированы следующие мероприятия:

1. Установка систем автоматики котельных на неавтоматизированных котельных (4 котельные, 16 котлов), общая сумма 7,2 млн руб.

2. Поставка материалов для модернизации муниципальной котельной «П-3» (ул. Седова, 41) на сумму 1,2 млн руб.

3. Закупка труб для замены ветхих участков тепловых сетей на сумму 20,6 млн руб. Муниципальные контракты заключены.

4. Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Столетова, срок окончания работ – сентябрь 2019, стоимость 2,5 млн руб.;

5. Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Серебровской, срок окончания работ – сентябрь 2019, стоимость 3,6 млн руб.;

6. Капитальный ремонт канализационного коллектора от ул. Революции до ул. Дм. Ульянова, срок окончания работ – декабрь 2019, стоимость 13 млн руб.

7. Ремонтно-восстановительные работы на водонапорной башне п. Волынцево. Муниципальный контракт заключен. Срок окончания работ – до 01.05.2019.

8. Ремонт системы водоснабжения п. Шатск, стоимость 13 млн руб.

В настоящее время осуществлена поставка труб для замены ветхих тепловых сетей в полном объеме.

ООО «Теплоресурс» совместно с администрацией города Тулы планирует провести замену сетей горячего водоснабжения в пос. Плеханово общей протяженностью 800 п.м. Проведенные работы позволят осуществить в пос. Плеханово полную замену тепловых сетей.

ООО «Антей», ООО «Теплоасса» совместно с администрацией города Тулы также планируется провести замену участков тепловых сетей в пос. Ленинский - 1 общей протяженностью 1,2 км.

В главных управлениях администрации города Тулы по территориальным округам также созданы рабочие группы для контроля и качества подготовки к отопительному периоду.

ИСТОЧНИК KP.RU