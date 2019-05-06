В 2019 году в Туле отремонтируют и восстановят ливневки на 16 объектах

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-06T14:42:21+03:00

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В туле заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТулВодосток» на восстановление работоспособности ливневой канализации на территории муниципального образования.

В рамках данного контракта в текущем году будет выполнен ремонт и восстановление ливневой канализации на 16 объектах.

В настоящее время завершены работы на следующих объектах: пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева, пересечение ул. Кауля и ул. Оборонная, пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковская. Продолжаются работы вдоль д. 2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговая в п. Косая гора.

ИСТОЧНИК KP.RU