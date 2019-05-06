В Туле отремонтировали более 1000 квадратных метров дорог

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-06T14:40:28+03:00

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В настоящее время в Туле аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия ведется с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также методом пневмонабрызга. Так, за период с 26 апреля по 6 мая выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту 22 участков автомобильных дорог общей площадью 1007 кв. м. С начала текущего года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более 27 562 кв.м.

Ямочный ремонт на территории города ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.

Кроме того, в 2018 году был заключен муниципальный контракт на ремонт трещин асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. Часть работ была выполнена в прошлом году, в 2019 году работы в рамках этого контракта продолжаются. Силами подрядной организации будут выполнены работы по заделке более 50 км трещин. Работы начаты 7 апреля. Проведены работы по Московскому шоссе в объеме 2552 м. Ведутся работы по ул. Дм. Ульянова и ул. Фрунзе.

Также, заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТехСтройАльянс» на выполнение работ по ямочному ремонту дорог щебнем на сумму более 38 млн рублей. В настоящее время работы проведены в районе городского кладбища № 4, по ул. Сызранская. Подготовлены под щебенение следующие объекты: ул. Болотникова, ул. Поленова. В планах на текущую неделю – НПЦ Биотехнологии «Фитогенетика».

Дополнительно направлена заявка в подрядную организацию на проведение работ на 10 объектах в: д. Руднево по деревне, с. Дорофеево, от трассы до д. Георгиевское и по деревне, 11 Октябрьский проезд от д. 21 до д. 40, 29-й Октябрьский проезд от ул. Карпова до ул. 25-й проезд, д. Ивановка (старая часть), д. Ивановка ул. Новая, пос. Победа ул. Мичурина, пос. Победа ул. Кирпичная, ул. Леваневского.

Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Эталон Бетон» на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия и элементов конструкции улично-дорожной сети. В рамках данного контракта будет выполнен ремонт восьми участков автомобильных дорог. В настоящее время работы ведутся на трех объектах: ул. Марата, ул. 10-й проезд Мясново, ул.19 проезд Мясново и ул. Кабакова от ул. 19-й проезд Мясново до ул. Тихмянова.

Также, в настоящее время на сайте rts-tender.ru размещены два муниципальных контракта:

- на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на сумму 46 млн рублей. Заявки принимаются до 15 мая. Начало торгов – 20 мая;

- на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на сумму 52 млн рублей. Заявки принимаются до 8 мая. Начало торгов – 13 мая года.

На сайте rts-tender.ru был размещен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на сумму 534 млн рублей. По результатам рассмотрения одной заявки определена подрядная организация – ООО «ДСК-108». На этой неделе подрядная организация установит на объектах информационные аншлаги и начнет подготовительные работы.

Заключен муниципальный контракт по аварийно-восстановительному ремонту тротуаров. В рамках данного контракта будет восстановлено более 4 тысяч квадратных метров тротуаров. Работы выполняются по объектам, выявленным главными управлениями по территориальным округам. В настоящее время ведутся работы на следующих объектах: пр-т Ленина участок от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевская по нечетной стороне, Красноармейский пр-т/ Ф. Смирнова.

В настоящее время готовится аукционная документация на проведение торгов на выполнение работ по ремонту 25 тротуаров.

В период с 26 апреля по 6 мая МКУ «Сервисный центр города Тулы» произведен ремонт 1 дождеприемной решетки и 5 смотровых колодцев.

В рамках муниципального контракта, заключенного с ИП Бухонов В.О. выполнены работы по нанесению горизонтальной продольной разметки в объеме 3341 кв. м термопластиком, горизонтальной поперечной разметки в объеме 2152 кв. м холодным пластиком. Работы выполнялись на пр. Ленина, ул. Ф. Энгельса, ул. Мира, ул. Демонстрации. Также, в рамках гарантийных обязательств выполнены работы по восстановлению дорожной разметки ООО «Дорожник» и ООО «Дортехразметка». В настоящее время работы по гарантийному восстановлению разметки продолжаются ООО «Стройэкспресс».

ИСТОЧНИК KP.RU