Памятные места и захоронения во всех округах Тулы привели в порядок

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-06T14:38:26+03:00

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4 мая 2019 года во всех территориальных округах города Тулы в порядок приводили памятные места и захоронения, проводилось озеленение городских пространств. Т

ак, в Центральном территориальном округе вывезено 1500 куб. м мусора и 125 куб. м порубочных остатков.

В Советском территориальном округе - 20 куб. м мусора и 25 куб. м порубочных остатков. На пересечении улиц Фрунзе и Демонстрации высажен кустарник.

В Привокзальном территориальном округе проводились работы по благоустройству и санитарной уборке на территории воинских захоронений и памятных мест. На историческом комплексе «Рубеж обороны Тулы» убрали стихийную свалку, вырубили поросль. На военном мемориале в п. Иншинское посадили 8 деревьев и 200 цветов.

В ходе субботника в Зареченском территориальном округе также выполнены работы по наведению санитарного порядка. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы на территории мемориала «Защитникам неба Отечества» высажены туи. В пос. Хомяково покрашены ограждения стелы «Вечная слава героям». По ул. Хомяковская собран летучий мусор. По Хомяковскому шоссе, 12 произведена покраска ограждения летнего лагеря ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1». В селе Хрущево по просьбе жителей посажены сосны.

В субботнике в Пролетарском территориальном округе активное участие приняли также сотрудники крупных промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU