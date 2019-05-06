СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-06T14:31:29+03:00

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В Туле продолжаются работы по благоустройству территорий города.

Сегодня, 6 мая 2019 года, покраска ограждений безопасности производилась в п. Косая Гора на пересечении ул. М. Горького и Демешковской, а также на ул. Рязанской в Туле.

Краску на скамейках и урнах обновили на ул. Демонстрации и возле памятника Вересаеву. В сквере возле драмтеатра производился окос газонов. Всего в работах были задействованы 38 человек.

Продолжается уборка и вывоз смета. В ночь на 6 мая работы производились на ул. Полюсной, М. Жукова, Пролетарской, Кутузова, Аносова, Бардина, Дзержинского, Шишкина, Морозова. Были задействованы 21 КДМ, 1 ВПМ, 1 Броддсон.

Днем работа продолжилась на ул. Д. Гумилевской, Мезенцева, Штыковой, М. Горького, Воздухофлотской. В уборке были задействованы 2 Броддсона, 2 ВПМ, 21 КДМ.

ИСТОЧНИК KP.RU