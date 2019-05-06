2019-05-06T13:03:58+03:00
Происшествия

Под Тулой два "ВАЗа" не поделили дорогу

Пострадал мужчина
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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5 мая 2019 года, в 14:30 на 10-ом километре автодороги «Венев – Серебряные Пруды» Веневского района Тульской области произошло ДТП.

Столкнулись два автомобиля - «ВАЗ 21104», под управлением мужчины 43 лет, и автомобиля «ВАЗ 21053», под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «ВАЗ 21104». Он с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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