Под Тулой два "ВАЗа" не поделили дорогу
Пострадал мужчина
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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5 мая 2019 года, в 14:30 на 10-ом километре автодороги «Венев – Серебряные Пруды» Веневского района Тульской области произошло ДТП.
Столкнулись два автомобиля - «ВАЗ 21104», под управлением мужчины 43 лет, и автомобиля «ВАЗ 21053», под управлением 32-летнего мужчины.
В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «ВАЗ 21104». Он с различными телесными повреждениями был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU