В ДТП с двумя иномарками в Туле пострадала женщина

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-06T13:00:58+03:00

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3 мая 2019 года, в 21:45 на пересечении улиц Оборонная и Колетвинова в Туле произошло ДТП.

22-летний молодой человек на автомобиле «Hyundai Solaris» столкнулся с автомобилем «Honda Civiс», под управлением мужчины 51 года.

В результате ДТП в Туле пострадал пассажир автомобиля «Honda» - 51-летняя женщина. Она получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU