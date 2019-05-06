В ДТП с двумя иномарками в Туле пострадала женщина
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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3 мая 2019 года, в 21:45 на пересечении улиц Оборонная и Колетвинова в Туле произошло ДТП.
22-летний молодой человек на автомобиле «Hyundai Solaris» столкнулся с автомобилем «Honda Civiс», под управлением мужчины 51 года.
В результате ДТП в Туле пострадал пассажир автомобиля «Honda» - 51-летняя женщина. Она получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU